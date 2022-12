IG Metall sieht Stahlhersteller HKM in Gefahr

Duisburg/Frankfurt (dpa/lnw)

Die bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg geplante Umstellung auf eine klimaneutrale Stahlproduktion droht nach Angaben der IG Metall an der Finanzierung zu scheitern. «Das wäre das Ende des zweitgrößten Hüttenwerks Deutschlands», berichtete die Gewerkschaft am Donnerstag in Frankfurt am Main. Tausende Arbeitsplätze seien in Gefahr. In dem Werk arbeiten laut IG Metall 3100 Menschen.

Von dpa