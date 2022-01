Illegale Party: 100 Feiernden in ICE-Versorgungstunnel

Bad Honnef (dpa/lnw)-

Die Bundespolizei hat eine illegale Party mit etwa 100 Teilnehmern in einem unterirdischen Versorgungstunnel an einer ICE-Strecke bei Bad Honnef aufgelöst. Dabei wurden Drogen wie Chrystal Meth, Amphetamine und Marihuana sichergestellt, wie die Beamten am Montag mitteilten. 36 Teilnehmer, darunter die beiden mutmaßlichen Organisatoren im Alter von 17 und 19 Jahren aus Köln, seien identifiziert worden.

Von dpa