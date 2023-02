Im Gartenteich verfangen - Feuerwehr befreit Fischreiher

Dorsten (dpa/lnw)

Der Ausblick auf eine reichhaltige Mahlzeit und einen vermeintlichen Artgenossen ist für einen Fischreiher trügerisch gewesen. Der elegante Vogel landete am Samstagmorgen in einem Wohngebiet in Dorsten im nördlichen Ruhrgebiet in einem Gartenteich mit Zierfischen, an dessen Rand auch eine Fischreiherstatue als Dekoration stand. Fatal war für den echten Reiher, dass kaum sichtbare Angelschnüre zum Schutz der Teichbewohner gespannt waren. So verhedderte sich der Reiher derart, dass die Hausbewohner und Nachbarn die Freiwillige Feuerwehr Dorsten alarmierten.

Von dpa