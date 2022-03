Im Mondschein von Wanne-Eickel: Waldkauz-Jungtier gerettet

Herne (dpa/lnw)

Zwei Polizisten aus Herne haben ein hilfloses Waldkauz-Jungtier gerettet. Den Einsatzbefehl hätten die beiden Beamten am Dienstagabend um 23.40 Uhr bei Mondschein im Herner Stadtteil Wanne-Eickel bekommen, wo der Mond einem alten Schlager zufolge («Der Mond von Wanne-Eickel») besonders schön scheinen soll. «Junge Eule zwischen Fahrzeugen...», habe der schlichte Hinweis an die Streife gelautet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa