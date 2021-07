Im Starkregen: Dach von Ladenlokal stürzt ein

Trümmer des Dachs liegen in einem Einzelhandelsgeschäft in einem Einkaufszentrum.

Im Starkregen ist am Mittwoch das Flachdach eines Einzelhandelsgeschäfts in einem Einkaufszentrum in Würselen bei Aachen eingestürzt. Eine verletzte Person habe sich selbst retten können, teilte die Stadt mit. Der Bereich sei auch noch mit Rettungshunden abgesucht worden, es seien jedoch keine weiteren Menschen in dem Gebäude entdeckt worden. Der Komplex mit mehreren Geschäften wurde zunächst komplett geräumt. Nachdem das Gebäude von Fachleuten in Augenschein genommen wurde, blieb nur der Bereich mit dem eingestürzten Dach weiter gesperrt. «Vermutlich hat das Dach den Wassermassen infolge des Starkregens nicht standgehalten», erklärte die Stadt Würselen.