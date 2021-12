Impfmarathon in Aachen: bis Sonntagmorgen 6000 Spritzen

Impfen Tag und Nacht - das war am Wochenende in Aachen beim Impfmarathon möglich. Mehr als 6000 Menschen ließen sich in 50 Stunden die Spritze zum Schutz vor Corona geben. Nachts kamen vor allem junge Menschen.

Am Sonntag ist das Interesse der Menschen am sogenannten Impfmarathon in Aachen weiter ungebrochen gewesen. Nach Mitteilung der Stadt gab es erneut einen Ansturm auf das Impfangebot, das von Freitagmorgen bis Sonntagabend rund um die Uhr in einem ehemaligen Einkaufszentrum bestand. Der Bilanz von Sonntagmorgen zufolge hatten sich bis dahin mehr als 6000 Menschen die Spritze zum Schutz vor dem Coronavirus geben lassen. Die meisten hätten sich dabei ihren «Booster», also die dritte Impfung, abgeholt. Viele kamen aber auch für die erste oder zweite Impfung.

Dabei wurden pro Stunde bis zu 130 Impfungen verabreicht. Die Wartezeiten lagen zwischen 30 und 90 Minuten. In der Nacht hätten sich dann längere Schlangen gebildet, weil vor allem junge Leute aus anderen Städten und sogar aus anderen Bundesländern angereist seien, hieß es. Die Impfteams waren eigens dafür aufgestockt worden.

Die Erwartungen an die Aktion, die am Sonntag um 18 Uhr enden sollte, seien weit übertroffen worden, betonte Städteregionsrat Tim Grüttemeier am Sonntag laut Mitteilung. Besonders das Nachtangebot werde bei künftigen Aktionen weiter ausgebaut.