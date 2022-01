Impressionistenschau: Museum Folkwang feiert 100. Geburtstag

Essen (dpa)

Das renommierte Museum Folkwang in Essen feiert in dieser Woche mit einer großen Impressionistenschau und einem Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (5.2.) seinen 100. Geburtstag. Das Museum Folkwang war 1902 von dem Mäzen Karl Ernst Osthaus (1874-1921) in Hagen gegründet worden. Nach dessen Tod wurde es 1922 in Essen neu eröffnet.

