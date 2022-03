In NRW bleibt es trocken und warm: Waldbrandgefahr

Essen (dpa/lnw)

Aufgrund anhaltender Trockenheit in den nächsten Tagen herrscht laut einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in NRW noch bis Dienstag Waldbrandgefahr. Ursache sei der fast komplett ausbleibende Regen seit Ende Februar. Auch am Samstag sollte es weit verbreitet trocken und sonnig sein, erst für den Nachmittag und Abend wurden im Norden Wolken erwartet. Die Temperaturen sollten zwischen 17 und 20 Grad erreichen. Für die Nacht zum Sonntag prognostizierte ein DWD-Meteorologe sich ausbreitende Wolkenfelder.

Von dpa