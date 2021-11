In Türkei verurteilter Bochumer aus Gefängnis entlassen

Istanbul (dpa)

Wegen kritischer Tweets wurde ein Bochumer in der Türkei zu einer Haftstrafe verurteilt - doch nach einem erfolgreichen Einspruch hat Mahmut Günes nun das Gefängnis verlassen. Er sei am Mittwoch vergangener Woche aus dem Gefängnis im zentraltürkischen Kayseri entlassen worden, sagte sein Anwalt Seyho Yücekaya der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Günes dürfe das Land aber nicht verlassen, es sei eine Ausreisesperre gegen ihn verhängt worden. Yücekaya kündigte an, nun auch Einspruch gegen das Urteil und die Ausreisesperre einlegen zu wollen.

Von dpa