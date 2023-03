Infekt überstanden: Leipzig gegen Gladbach mit Werner

Leipzig (dpa)

RB Leipzig kann gegen Borussia Mönchengladbach auf Timo Werner setzen. Der Nationalstürmer hat seinen Infekt rechtzeitig auskuriert und steht gegen den Ex-Club von Leipzigs Sportchef Max Eberl am Samstag in der Startaufstellung. In der vergangenen Woche hatte Werner beim 1:2 in Dortmund noch auf der Bank gesessen und war erst in der Schlussphase gekommen. WM-Teilnehmer David Raum erhält eine neue Chance in der Startelf, der spanische Nationalspieler Dani Olmo steht nach überstandenem Muskelfaserriss im Kader.

Von dpa