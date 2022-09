Innenminister: «NRW-Unternehmen nicht gut geschützt»

Essen (dpa/lnw)

Die mittleren und kleinen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind vor Wirtschaftsspionage und Sabotage etwa durch Cyberattacken nicht gut geschützt. Darauf hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Essen hingewiesen. Das Schutzniveau sei sogar rückläufig. Dies hänge möglicherweise mit der Corona-Pandemie zusammen, wegen der in kürzester Zeit viele neue IT-Anwendungen in Betrieb genommen werden mussten.

Von dpa