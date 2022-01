Innenminister Reul: Auch «starke Kerle» brauchen Seelsorge

Düsseldorf (dpa)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die Bedeutung der Seelsorge auch für Polizisten und Polizistinnen in belastenden Einsätzen betont. Er habe Spezialeinsatzkommandos (SEK) erlebt, die «an den Lippen» eines Seelsorgers gehangen hätten, sagte Reul am Montag in einem Grußwort zur digitalen Synode der Evangelische Kirche im Rheinland. «Die brauchten ihn, diese starken Kerle.»

Von dpa