Innenverteidiger Chabot kommt auf Leihbasis zum 1. FC Köln

Köln (dpa)

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Innenverteidiger Jeffrey Chabot verpflichtet. Wie der Club am Mittwoch bekanntgab, wechselt der 23 Jahre alte Abwehrspieler von Sampdoria Genua zunächst auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2023 an den Rhein. Der 1,95 Meter große Defensivspezialist hat am Mittwoch schon mit seinem neuen Team trainiert und könnte am Donnerstag im Testspiel gegen den FC Schalke 04 erstmals zum Einsatz kommen.

Von dpa