Integrationskongress: Forschern und Experten aus Praxis

Beim Landesintegrationskongress NRW ist diesmal auch die Pandemie Thema. Die Anforderungen an die tagtägliche Integrationsarbeit sei durch die Zäsur der Pandemie im Einwanderungsland NRW gestiegen, betonte Integrationsminister Joachim Stamp in der Einladung. Bei der digitalen Veranstaltung (ab 10.00 Uhr) soll es heute auch um eine «Integrationsstrategie 2030» gehen. An dem alle zwei Jahre stattfindenden Austausch zu Zuwanderung und Integration nehmen renommierte Wissenschaftler, Fachleute und Praktiker teil. Neben dem Ministerium ist unter dem Motto «Raum für Chancen» auch die Stadt Solingen 2022 Veranstalter.

Die Teilnehmer befassen sich unter anderem mit der Frage, ob Menschen mit Zuwanderungsgeschichte von Corona besonders stark getroffen sind. Zudem geht es um die Integrationspraxis vor Ort in den Kommunen, aber auch um die Teilhabe religiöser Minderheiten oder Rassismus.