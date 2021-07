Internationale Razzia gegen Oldtimer-Diebe: Millionenbeute

Sie hatten es auf alte Schätzchen der Marken Porsche und Mercedes abgesehen - und auf Motorräder. Polizisten sind in Belgien und den Niederlanden gegen eine mutmaßliche Bande von Oldtimer-Dieben vorgegangen.

Die Polizei stellt am heutigen Nachmittag (14.00) in Düsseldorf die Ergebnisse einer internationalen Razzia gegen Oldtimer-Diebe vor. Die Bande soll alte Wagen der Marken Mercedes und Porsche sowie Motorräder im Wert von fast vier Millionen Euro gestohlen haben.

Deutsche Polizisten hatten am Dienstag mit ihren Kollegen in den Niederlanden und Belgien zahlreiche Objekte durchsucht. Gegen fünf Verdächtige wurden Haftbefehle vollstreckt. 700.000 Euro Vermögenswerte sollten sichergestellt werden. In den Niederlanden war dabei eine Panzerfaust entdeckt und sichergestellt worden.