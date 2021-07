Internationaler Polizeieinsatz gegen Oldtimer-Diebe

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Die Polizei hat eine internationale Razzia gegen Oldtimer-Diebe gestartet. Die Bande soll Oldtimer und Motorräder im Wert von fast vier Millionen Euro gestohlen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Düsseldorf berichteten.

Polizisten durchsuchten in Deutschland, den Niederlanden und Belgien zahlreiche Objekte - vor allem im Dreiländereck bei Aachen. Hintergrund des Großeinsatzes sind Ermittlungen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls. Fünf Haftbefehle sollten vollstreckt und 700.000 Euro Vermögen sichergestellt werden. Einzelheiten wollen die Ermittler am Mittwoch in Düsseldorf vorstellen.