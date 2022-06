Inzidenz in Nordrhein-Westfalen steigt leicht auf 238,7

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen wieder leicht gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag bei 238,7, ein Plus von 17,7 gegenüber dem Vortag. Vor einer Woche waren 276,5 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet worden. Vor vier Wochen (5. Mai) lag der Wert noch bei 519,2.

Von dpa