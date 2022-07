Inzidenz in NRW bei 773,0

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag in Nordrhein-Westfalen auf 773,0 gesunken. Am Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 782,4 gelegen. Vor einem Monat hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland sich bei etwa 221 bewegt. Bundesweit registrierte das RKI am Freitag einen Wert von 682,7.

Von dpa