Inzidenz sinkt weiter: NRW-Wert liegt unter Bundesschnitt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. In dem Bundesland gab es binnen sieben Tagen 61,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Freitagmorgen hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz noch 64,0 betragen und eine Woche zuvor 81,8. Das Infektionslevel lag in NRW lange Zeit deutlich über dem Bundesschnitt, das hat sich geändert: Die auf ganz Deutschland bezogene Inzidenz ist mit inzwischen 62,5 sogar etwas höher als der NRW-Wert.

Von dpa