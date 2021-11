Inzidenz steigt weiter: Knapp 9000 neue Fälle gemeldet

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen steigt die Corona-Inzidenz weiter. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag bei 278,5 - nach 274,2 am Freitag. Innerhalb von 24 Stunden wurden 8941 neue Covid-19-Fälle registriert. Im Zusammenhang mit der Krankheit verzeichnete das RKI innerhalb eines Tages 31 Todesfälle. Die Inzidenz in NRW lag nach wie vor deutlich unter dem bundesweiten Wert, den das RKI mit 444,3 angab.

Von dpa