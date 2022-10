Iserlohn verpflichtet Eishockey-Stürmer Poirier

Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben einen weiteren Stürmer verpflichtet. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wechselt der 27 Jahre alte Angreifer Émile Poirier mit sofortiger Wirkung an den Seilersee. Der Kanadier stand zuletzt bei Laval Rocket in der nordamerikanischen Profiliga AHL unter Vertrag und wird womöglich erstmals im Heimspiel gegen Ingolstadt am Dienstag für die Roosters auf dem Eis stehen.

Der Durchbruch in der NHL gelang dem 1,90 Meter großen Poirier nicht. In der unterklassigen AHL erzielte er in 300 Spielen 146 Punkte erzielt. Poirier spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten im slowenischen Kosenice sowie in Riga und in Stockholm