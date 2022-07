Jahrelange Haftstrafen in Geldfälscher-Prozess

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die zwei Anführer einer Geldfälscherbande mit Mafia-Verbindungen müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Düsseldorf verurteilte die beiden 56 und 50 Jahre alten Angeklagten am heutigen Freitag zu neuneinhalb beziehungsweise siebeneinhalb Jahren Haft. Die Richter zeigten sich überzeugt, dass die Italiener in vielen Fällen an gewerbsmäßigem Betrug, Falschgeld- und Drogenstraftaten sowie an Hehlerei und Urkundenfälschung beteiligt gewesen waren.

Von dpa