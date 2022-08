Japanische Fußball-Nationalmannschaft testet in Düsseldorf

Mit Unterstützung des heimischen Zweitligisten Fortuna trifft die Auswahl am 23. September (14.25 Uhr) auf die USA und am 27. September (13.55 Uhr) auf Ecuador. «Für die vielen japanischen Mitbürger, die in unserer Stadt leben, für die Arena, die Stadt und für uns als Fortuna ist dies ein tolles Zeichen», wird Fortunas Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst am Dienstag in einer Vereinsmitteilung zitiert. In Düsseldorf lebt eine der größten japanischen Gemeinden Europas. Zudem steht in Ao Tanaka ein Fortuna-Profi im Kader der «Samurai Blue».