Japans Nationalspieler Asano nach Knieverletzung wieder fit

Bochum (dpa)

Der japanische Fußball-Nationalspieler Takuma Asano steht nach seiner Verletzung vor dem Comeback beim Bundesligisten VfL Bochum. «Taku Asano hat an seinem Geburtstag zum ersten Mal wieder am Mannschaftstraining teilgenommen», sagte Bochums Trainer Thomas Letsch über den Offensivmann, der an diesem Donnerstag seinen 28. Geburtstag feiert. Asano, der mit Japan in der WM-Vorrunde auf die deutsche Nationalmannschaft trifft, hatte sich Mitte September einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen.

Von dpa