Je 100.000 Euro für deutsche Nachwuchsforscher

Frankfurt/Main (dpa)

Eine Mathematikerin und zwei Ärzte aus München und Aachen sind mit einem der höchstdotierten deutschen Nachwuchspreise geehrt worden, dem Life Sciences Bridge Award. Sie erhalten von der Aventis Foundation je 100.000 Euro, von denen 90 Prozent der Finanzierung ihrer Forschung vorbehalten sind. Die Ehrung geht nur an Forschende deutscher Universitäten. Damit soll der Stiftung zufolge die universitäre Spitzenforschung gefördert werden. Der Preis wurde am Donnerstagabend in Frankfurt übergeben.

Von dpa