Jecken in «Brauchtumszonen»: Straßenkarneval mit 2G-plus

Köln/Düsseldorf (dpa)

In Köln werden an Weiberfastnacht Zehntausende Jecken zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet. Die ganze Stadt wird zur «Brauchtumszone». Auch in der Düsseldorfer Altstadt darf unter verschärften Bedingungen gefeiert werden.

Von dpa