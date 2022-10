Jerome Boateng von Alonso überzeugt: «Ein Gewinnertyp»

Leverkusen (dpa)

Der frühere Fußball-Nationalspieler Jerome Boateng ist davon überzeugt, dass Xabi Alonso als neuer Cheftrainer des Bundesligisten Bayer Leverkusen einen guten Job machen wird. «Er hat in meinen Augen alles, was ein Trainer braucht. Er ist sehr ehrgeizig und liebt den Fußball», sagte Boateng dem Internetportal «Sport1» (Donnerstag) über Alonso, der am Mittwoch als Nachfolger des zuvor beurlaubten bisherigen Bayer-Cheftrainers Gerardo Seoane verpflichtet wurde. Er sei «ein echter Gewinnertyp», meinte Boateng.

Von dpa