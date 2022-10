Jochbeinbruch: BVB bis zur WM-Pause ohne Meunier

Dortmund (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss bis zur WM-Pause auf den belgischen Nationalspieler Thomas Meunier verzichten. Der Außenverteidiger erlitt im DFB-Pokalspiel bei Hannover 96 am Mittwoch (2:0) einen Jochbeinbruch. Der 31-Jährige wurde bereits operiert und muss nun mehrere Wochen pausieren. Meunier hofft aber, bei der WM in Katar wieder spielen zu können. Das teilten die Dortmunder am Donnerstag mit.

Von dpa