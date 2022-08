Jogger verirrt sich im Wald: Suchaktion mit Hubschrauber

Plettenberg (dpa/lnw)

Ein Sportler hat sich beim Lauftraining in einem Wald bei Plettenberg (Märkischer Kreis) verirrt und mit seinem Verschwinden einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 28-jährige Mann habe sich am Donnerstag gegen 21.00 Uhr aufgemacht zu seiner üblichen Laufrunde, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen 2.45 Uhr am Freitagmorgen habe sich seine Lebensgefährtin bei der Polizei gemeldet und um Hilfe gebeten, weil ihr Freund noch nicht zurückgekehrt war. Der 28-Jährige trainiere für einen Wettkampf, seine Laufrunde dauere üblicherweise etwa zwei Stunden, hieß es.

Von dpa