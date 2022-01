Joplin, Hendrix und Lindenberg: Schau zeigt Comic-Cover

Oberhausen (dpa)

«Vinyl - Die Comic-Cover» - unter diesem Motto zeigt die Ludwigsgalerie in Oberhausen Schallplattencover von Comic-Zeichnern, die für bekannte Musiker wie Jimi Hendrix, Frank Zappa, Janis Joplin oder Udo Lindenberg gearbeitet haben. 180 Cover sind zu lautstarker Musik von den Rolling Stones bis Velvet Underground und einer psychedelischen Lightshow zu sehen. Die Schau wolle als Gesamtkunstwerk an die Hochzeit der Langspielplatte und der Comics in den 1970er und 1980er Jahren erinnern, sagte der Comic-Forscher und Kurator Eckart Sackmann am Donnerstag bei der Präsentation.

Von dpa