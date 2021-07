Jubelfeier nach Fußballspiel: Polizei räumt Außengastronomie

Wegen des ausufernden Jubels hunderter Fußballfans in Düsseldorf sind nach dem EM-Halbfinale zwischen Italien und Spanien am Dienstagabend vier Terrassen der Außengastronomie geräumt worden. «Vor allem nach Spielende kam es zu ausufernden Jubelszenen», teilte die Polizei am Mittwoch mit. «Teilweise kam es auch zu Flaschenwürfen.» Vereinzelt sei auch Pyrotechnik gezündet worden. Verletzt wurde demnach niemand.

Bereits ab 22.40 Uhr habe die Polizei die betroffene Straße im Stadtteil Gerresheim, die unter anderem wegen zahlreicher italienischer Läden als «Little Italy» bekannt ist, für den Verkehr gesperrt. Mehrere dutzend Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, um die Situation zu beruhigen. Bei vier Gastronomiebetrieben sei die Terrasse geräumt worden, drei Mal habe man den weiteren Getränkeausschank untersagt, teilte die Stadt Düsseldorf mit. Ein Streifenwagen sei bei dem Einsatz beschädigt worden, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Einsatzkräfte seien beleidigt worden.