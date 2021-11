Jugendliche sollen Großbrand in Haan verursacht haben

Haan (dpa/lnw)

Vier Jugendliche stehen im Verdacht, den Großbrand in einer Lagerhalle in Haan bei Düsseldorf ausgelöst zu haben. Das hat die Polizei in Mettmann am Dienstag mitgeteilt. 100 Feuerwehrleute waren am vergangenen Donnerstag wegen des Brandes stundenlang im Einsatz. Bewohner angrenzender Häuser mussten diese zeitweise verlassen.

Von dpa