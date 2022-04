Jugendliche stürzen mit Motorroller: Schwer verletzt

Anröchte (dpa/lnw)

Zwei Jugendliche sind in Anröchte (Kreis Soest) mit einem Motorroller gestürzt und schwer verletzt worden. Der 15 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag betrunken gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er und seine gleichaltrige Mitfahrerin hätten zudem keine Helme getragen. Die beiden wurden ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa