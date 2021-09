Jugendliche verletzen 67-Jährigen in Monheim schwer

Mit einem Teleskop-Schlagstock sollen zwei Jugendliche in Monheim einen Kneipengast schwer verletzt haben. Das Opfer habe auf dem Rathausplatz draußen an einem Tisch gesessen, als die jungen Männer ihn aufforderten, Platz zu machen, berichtete die Polizei am Dienstag in Mettmann. Er blockiere einen Radweg.

«Dort ist aber kein Radweg. Radfahrer müssen da auf der Straße fahren», sagte eine Polizeisprecherin. Entsprechend sah der 67-Jährige keinen Anlass, seinen Sitzplatz zu räumen - und wurde durch die Stockhiebe auf seinen Kopf am Montagabend schwer verletzt. Die Polizei sucht nun zwei maximal 16 Jahre alte Jugendliche.