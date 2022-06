Jugendlicher bei Sprung in Kanal fast von Zug erfasst

Für einen spektakulären Sprung in den Dortmund-Ems-Kanal ist ein junger Schwimmer auf eine Bahnbrücke geklettert und wäre dort fast von einem Zug erfasst worden.

Der Lokführer konnte im letzten Moment eine Notbremsung einleiten. Der Jugendliche sei in Badesachen über die Bahnbrücke gelaufen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Immer wieder springen Badende von dort in den Kanal. Das sei verboten und lebensgefährlich, betonte die Polizei. Der Jugendliche habe nach der Notbremsung des Zuges fluchtartig das Weite gesucht.