Jugendlicher in Altstadt durch Messerstiche verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein Unbekannter hat in der Düsseldorfer Altstadt mehrfach auf einen Jugendlichen eingestochen und ihn schwer verletzt. Er wurde stationär in ein Krankenhaus gebracht, wegen seiner Verletzungen wurde Lebensgefahr «zeitweise nicht ausgeschlossen», berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Polizei und Staatsanwaltschaft richteten eine Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ein.

Von dpa