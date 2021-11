Jugendlicher rennt über Gleise und wird von Zug erfasst

Beim Versuch, seinen Zug noch zu erwischen, ist ein 19-Jähriger am Halterner Bahnhof über die Gleise gerannt und von einem einfahrenden Zug tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, konnte der Zugführer trotz sofortiger Notbremsung und akustischer Warnsignale den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der junge Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 21.45 Uhr.