Jugendlicher versucht Videospiele für 1500 Euro zu stehlen

Troisdorf (dpa/lnw)

Ein 16-jähriger Kölner hat am Freitag versucht, Videospiele im Wert von mehr als 1500 Euro zu stehlen. In einem Elektrofachmarkt in Troisdorf packte der Jugendliche mehr als 20 Spiele-CDs in seine Ledertasche. Laut der Polizei hatte er es dabei lediglich auf den neuesten Teil des Ego-Shooters «Far Cry» abgesehen. Als ihn der Ladendetektiv ansprach, warf der Minderjährige seine Umhängetasche weg und versuchte zu fliehen.

Von dpa