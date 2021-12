Juli-Hochwasser: Über 8400 Anträge für Wiederaufbau

Düsseldorf (dpa/lnw)

Gut fünf Monate nach der Hochwasserkatastrophe liegen 8406 Anträge zur Wiederaufbauhilfe für geschädigte Wohnungen und Häuser vor. Davon sei etwas mehr als die Hälfte, nämlich 4438, bewilligt, teilte das NRW-Bauministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Insgesamt befänden sich 145,2 Millionen Euro aus dem Wiederaufbaufonds im Prozess der Auszahlung. Der größte Teil der Summe betrifft mit 83,1 Millionen Euro den Wiederaufbau von hochwassergeschädigten Wohnungen und Häusern. Weitere Posten sind der Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur in Kommunen sowie die Beseitigung des Hochwassermülls.

Von dpa