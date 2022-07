Juli in NRW: Sehr warm, zu trocken und viele Sonnenstunden

Essen (dpa/lnw)

Warm, zu trocken und viel Sonne: Das ist die vorläufige Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Monat Juli in Nordrhein-Westfalen. Für den zweiten Sommermonat des Jahres verzeichneten die Meteorologen in NRW 240 Sonnenstunden. Das waren 53 mehr als im Mittel, wie der DWD am Freitag mitteilte.

Von dpa