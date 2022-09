Junge Frau 80 Meter auf der Motorhaube mitgeschleift

Köln (dpa/lnw)

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Köln am Montagabend eine Fußgängerin angefahren. Die 21 Jahre alte Frau kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Fahrer konnte fliehen. Nach Polizei-Angaben vom Dienstag hatte ein Streifenteam versucht, den Fahrer wegen seiner rasanten Fahrweise im Stadtteil Nippes zu stoppen.

Von dpa