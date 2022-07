Junge nach Unfall unter Auto eingeklemmt: befreit

Der Junge wurde am Dienstag von der Feuerwehr befreit, wie diese am Mittwoch mitteilte. Er zog sich dabei eine Verletzung am Oberschenkel zu. Den Angaben zufolge blieb das Kind im Grundschulalter während der Rettung bemerkenswert ruhig und munter. Die Feuerwehr hob das Auto mithilfe eines Hebekissens an, um den Jungen zu befreien. Der Rettungsdienst und eine zufällig anwesende Ärztin betreuten ihn medizinisch. Die Unfallursache war zunächst unklar.