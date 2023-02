Junge Union NRW wählt neuen Landesvorsitzenden

Neuss (dpa/lnw)

Die Junge Union Nordrhein-Westfalen wählt am Samstag (ab 10.00 Uhr) in Neuss einen neuen Landesvorstand. Einziger Kandidat für das Amt des Landesvorsitzenden der CDU-Nachwuchsorganisation in NRW ist bisher Kevin Gniosdorz. Der JU-Bezirksvorsitzende Ostwestfalen-Lippe will die Nachfolge von Johannes Winkel antreten, der im November zum Bundesvorsitzenden der Jungen Union gewählt worden war. Der 31-jährige Gniosdorz kommt aus Bad Wünnenberg und führt im Rat seiner Heimatstadt die CDU-Fraktion seit der Kommunalwahl 2020.

Von dpa