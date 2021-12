Junges Paar erneut vor Gericht wegen Mordes an Bielefelder

Hannover (dpa)

Wegen gemeinschaftlichen Mordes an einem 28-Jährigen aus Bielefeld muss sich ein junges Paar erneut vor dem Landgericht Hannover verantworten. Der Revisionsprozess startet am 24. Januar, wie das Landgericht Hannover am Montag mitteilte. Die heute 26 Jahre alte Angeklagte hatte den Bielefelder im Internet kennengelernt und nach der Trennung wegen Vergewaltigung angezeigt. Doch dieses Verfahren wurde eingestellt. Im April 2020 lockte die Frau laut Anklage den Mann in die Wohnung ihres neuen Freundes in Hannover. Dieser habe den 28-Jährigen mit mehr als 100 Messerstichen getötet. Anschließend verscharrte das Paar die Leiche den Informationen zufolge auf einem Friedhof in der Nähe.

Von dpa