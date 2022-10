Jusos positionieren sich klar gegen Rechts

Oberhausen (dpa)

Die Jusos haben sich bei ihrem Bundeskongress klar gegen Rechts positioniert. Gleich drei Anträge zu diesem Thema wurden am Samstag von den rund 300 Delegierten in Oberhausen einstimmig angenommen. Die Jusos seien eine antifaschistische und antirassistische Organisation, betonten mehrere Rednerinnen und Redner am zweiten Tag des Bundeskongresses. Die Jugendorganisation der SPD will eine Kampagne zum «Kampf gegen Rechts» auf den Weg bringen und die einzelnen Landesverbände bei ihren Bemühungen unterstützen.

Von dpa