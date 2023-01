Justizminister: Suche nach OVG-Spitze dauert an

Düsseldorf/Münster (dpa/lnw)

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster bleibt an der Spitze vorerst weiter unbesetzt. Das geht aus einer Antwort von Landesjustizminister Benjamin Limbach (Grüne) an den Rechtsausschuss des Landtags hervor, der am Mittwoch tagt. Laut Limbach musste die Präsidentenstelle neu ausgeschrieben werden, nachdem ein vom Justizministerium zunächst ausgewählter Bewerber seine Bewerbung zurückgenommen hatte. Das Verfahren dauere an, teilt Limbach den Ausschussmitgliedern mit.

Von dpa