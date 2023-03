Juwelenraub bei Kunstmesse Tefaf: Spur führt in Balkanländer

Maastricht (dpa)

Neun Monate nach einem spektakulären Raubüberfall auf die Kunstmesse Tefaf in Maastricht vermutet die niederländische Polizei die Täter in mehreren Balkanländern. Eines der geraubten Schmuckstücke sei mittlerweile sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag in Maastricht mit. Laut einem Bericht der Zeitung «De Telegraaf» soll die auf Schmuckdiebstähle spezialisierte «Pink Panther»-Bande hinter dem Überfall stecken.

Von dpa