Kabinett bringt erstes Hilfspaket auf den Weg

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Regierung will noch vor Weihnachten erste Hilfsmaßnahmen aus dem geplanten «Sondervermögen Krisenbewältigung» auf den Weg bringen. Das Kabinett hat am Freitag in Düsseldorf ein erstes 1,6 Milliarden Euro umfassendes Paket geschnürt.

Von dpa