Kahle Flächen im Wald wegen Sturm und Borkenkäfer

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen stehen auf 115.000 Hektar Waldfläche wegen Schäden durch Borkenkäfer, Dürre und Stürme derzeit keine Bäume. Das berichtete das Landwirtschaftsministerium am Dienstag in Düsseldorf über eine Erhebung des Landesbetriebs Wald und Holz zu Schadflächen in den Wäldern. Jedoch sei die Situation je nach Standort der Wälder unterschiedlich. An vielen Orten habe sich die Situation verbessert, Schadholz sei abtransportiert worden.

Von dpa