Kaiser Barbarossa in Münster: Schau mit kostbaren Leihgaben

Münster (dpa/lnw)

Zum 900. Geburtstag des Stauferkaisers Friedrich I. Barbarossa geht in Münster an diesem Freitag eine Ausstellung mit vielen kostbaren Leihgaben an den Start. Im LWL-Museum für Kunst und Kultur zeichnet die Schau «Barbarossa. Die Kunst der Herrschaft» das Leben und Wirken der schillernden Figur nach.

Von dpa